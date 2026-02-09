Mare fuori? È stato un po’ strano vedere la gente che mi fissava per strada Il gossip mi fa sorridere sono innamorato da 2 anni | così Matteo Paolillo

Matteo Paolillo si è raccontato a “Verissimo”, parlando della sua vita privata e del successo della serie. L’attore ha raccontato di aver trovato divertente il gossip e di essere innamorato da due anni. Durante l’intervista, ha anche commentato di aver notato sguardi strani per strada, ma senza lasciarsi coinvolgere troppo.

Matteo Paolillo è stato uno dei protagonisti di “Verissimo”. Nel salotto di Silvia Toffanin, l’attore ha affrontato tanti temi. Il 30enne ha esordito raccontando la sua passione per la recitazione: “Recito da quando ho 13 anni, mi sono appassionato alla recitazione a scuola, facevo le medie. Poi ho iniziato a studiare a livello amatoriale e a 18 anni ho detto “Mi trasferisco a Roma e faccio l’attore nella vita”. Non ho mai avuto dubbi “. Inizialmente, i genitori hanno titubato sulla decisione del figlio. Tuttavia, vista la felicità di Matteo, hanno deciso di appoggiarlo: “I miei genitori hanno avuto qualche dubbio all’inizio perché poteva essere una strada lavorativamente precaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Matteo Paolillo fa chiarezza sulla sua relazione con Jacqueline Luna di Giacomo a Verissimo.

