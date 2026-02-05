Il Comune ha annunciato di aver coperto gli aumenti dei costi per servizi come asili, impianti sportivi e mense scolastiche. Tuttavia, analisti e critici sottolineano che questa gestione nasconde problemi più grandi: il Comune sospende i pagamenti di alcune quote di mutui, invece di trovare soluzioni più strutturali. La realtà è che le risorse sono limitate, e questa strategia potrebbe nascondere future difficoltà finanziarie.

"Il messaggio trionfalistico di Giacanella sul fatto che il Comune si faccia carico degli incrementi dei costi dei servizi come asili nido, impianti sportivi e mense scolastiche, dovuti all’aumento del costo dell’energia, delle materie prime e del personale è mistificatorio della realtà perché il Comune copre questi ulteriori costi sospendendo il pagamento della quota capitale di alcuni mutui ". E’ quanto sostiene la consigliera Maria Ambrogini dei Riformisti, Vola Falconara e Ancora Falconara. "Siamo favorevoli a ogni intervento che tuteli le famiglie e garantisca servizi essenziali come mense e asili nido, soprattutto in una fase di forte aumento dei costi delle materie prime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Bilancio, risorse non da migliore gestione"

Approfondimenti su Giacanella Comune

Il bilancio 2026-2028 di Palaia si focalizza su metodo, razionalizzazione delle spese e gestione accurata delle risorse.

L’Università Agraria di Valmontone ha approvato il bilancio 2026, con un incremento delle risorse grazie agli investimenti in tecnologie come il 5G e il fotovoltaico.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Bilancio del Senato | Antonio De Poli: risparmio ed efficienza

Ultime notizie su Giacanella Comune

Argomenti discussi: Bilancio, risorse non da migliore gestione; In Consiglio approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028; Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali; Dalla Consulta un richiamo importante sull’uso delle risorse.

Bilancio, risorse non da migliore gestioneIl messaggio trionfalistico di Giacanella sul fatto che il Comune si faccia carico degli incrementi dei costi dei servizi ... ilrestodelcarlino.it

Manovra. Lorenzin alla Camera non dà cifre: Per il 2017 risorse in legge di Bilancio. Ministero continuerà a lavorare per fondi personale e farmaci innovativiCosì il ministro rispondendo a un’interrogazione di Nicchi (SI) che chiedeva certezze sugli stanziamenti del fondo. Siamo partiti nel 2013 da un livello di finanziamento pari a 107 miliardi di euro ... quotidianosanita.it

Coinvolgere i cittadini nelle decisioni pubbliche e distribuzione delle risorse: è l’obiettivo del Bilancio POP (Popular Financial Reporting), che il Comune di Spilamberto ha realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Economia, Management e Metodi Q facebook