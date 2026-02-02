Biglietti Napoli-Roma prezzi e modalità di vendita

Questa mattina, la SSC Napoli ha annunciato che i biglietti per la partita contro la Roma saranno in vendita a partire dalle 12:00 di martedì 3 febbraio 2026. L’incontro si giocherà domenica 15 febbraio alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. I tifosi potranno acquistare i tagliandi online o nei punti vendita autorizzati, ma ancora non sono stati comunicati i prezzi ufficiali. La società invita i tifosi a prenotare in anticipo per evitare lunghe code.

Come previsto in fase di campagna Abbonamenti, la prima fase di vendita per il match sarà riservata agli Abbonati FULL 2526, che potranno acquistare un biglietto extra in favore di un’altra persona in possesso di Fidelity Card “Fan Stadium Card”, nei limiti dei settori e dei posti disponibili. La seconda fase di vendita sarà riservata ai possessori di Fidelity Card “Fan Stadium Card”. Dalle ore 12:00 di martedì 3 Febbraio 2026 e fino alle ore 23:59 di mercoledì 4 Febbraio (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di un Abbonamento Full 2526 (24 Gare), potranno acquistare un biglietto extra, esclusivamente online, da intestare ad un’altra persona in possesso della “Fan Stadium Card”.🔗 Leggi su Napolitoday.it

