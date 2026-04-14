Biennali del mosaico asse Monreale-Ravenna per il futuro del settore
Due città italiane, Monreale e Ravenna, si preparano a collaborare nel settore del mosaico, un’arte antica che però si trova di fronte a criticità legate alla formazione professionale. La prima biennale del mosaico di Monreale ha portato alla luce un segnale di allarme a livello nazionale, ma anche l’opportunità di sviluppare progetti condivisi per il futuro del settore.
Un’arte millenaria che guarda al futuro, ma rischia di perdere le sue fondamenta. Dalla Prima biennale del mosaico di Monreale emerge un doppio segnale forte: da un lato l’allarme nazionale sulla formazione, dall’altro nuove prospettive di collaborazione tra Monreale e Ravenna per lo sviluppo.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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