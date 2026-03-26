Museo del Mosaico fine delle polemiche a Monreale | revocata la delibera della discordia

A Monreale si chiude una fase di tensioni legate al Museo del Mosaico. L'associazione che aveva ottenuto in comodato d'uso gratuito l'edificio ha deciso di rinunciare volontariamente all'accordo. Contestualmente, la Giunta comunale ha revocato la delibera adottata a dicembre, che aveva creato divisioni all’interno della maggioranza politica. La revoca mette fine alle polemiche che avevano coinvolto le istituzioni locali.

MONREALE – Si chiude, forse inaspettatamente, uno dei casi politici più spinosi degli ultimi mesi a Monreale. La Giunta comunale, riunitasi il 25 marzo 2026, ha approvato la revoca della delibera che concedeva in comodato d’uso gratuito i locali del Museo dell’Arte del Mosaico (MAM) di Via Torres all’associazione Form Arte A.P.S.. La decisione mette fine a una controversia che durava dallo scorso dicembre, quando l’assegnazione dell’immobile aveva provocato una profonda spaccatura interna alla maggioranza guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono. A determinare la parola “fine” non è stata, tuttavia, una scelta politica d’imperio, bensì la volontà della stessa associazione. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Museo del Mosaico, fine delle polemiche a Monreale: revocata la “delibera della discordia” Articoli correlati Monreale-Ravenna, nasce l'asse italiano del mosaicoAlla Biennale del Mosaico un ponte culturale tra Sicilia ed Emilia-Romagna per valorizzare una delle arti più antiche e contemporanee La Biennale del... Video della discordia sulla morte di Moussa Diarra riaccende le polemicheMentre si attende la decisione del gip sull'archiviazione, si scontrano le diverse letture della tragedia tra accuse di messinscena, critiche al... Aggiornamenti e notizie su Museo del Mosaico fine delle polemiche... Temi più discussi: Due mostre alla Galleria Borghese tra Rinascimento e Barocco: Penni e Provenzale; Lessico e sintassi del mosaico tutto d’oro di Sant’Ambrogio a Milano; Applicazioni / Applications: il quarto numero della rinata rivista La Biennale di Venezia; Prima del Guercino, il genio di Provenzale: Da Roma a Cento il maestro del mosaico. Il Mosaico della nave di Caligola torna finalmente al Museo di NemiUn raffinato mosaico geometrico, che un tempo decorava il pavimento di una nave cerimoniale dell’imperatore Caligola e che, negli ultimi anni, era finito a servire come tavolino da caffè a New York, ... exibart.com Il Museo del Bardo di Tunisi ha riaperto dopo due anni di stopEra stato chiuso al pubblico il 25 luglio 2021. L’istituzione torna ad accogliere visitatori dopo il restauro di 29 mosaici, due sculture e tre incisioni. Il prestigioso Museo del Bardo di Tunisi, che ... lettera43.it TrmWeb.it. . Monreale - Nasce l'asse italiano del Mosaico: collaborazione tra la Sicilia e Ravenna - facebook.com facebook