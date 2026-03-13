Monreale-Ravenna nasce l' asse italiano del mosaico

La Biennale del Mosaico di Monreale ha annunciato un rafforzamento dei rapporti con Ravenna, città riconosciuta come capitale internazionale del mosaico. L'evento crea un collegamento tra le due località, entrambe note per la loro tradizione artistica nel settore. Questa iniziativa mira a sviluppare un percorso congiunto nel campo formativo e culturale legato all'arte del mosaico in Italia.

Alla Biennale del Mosaico un ponte culturale tra Sicilia ed Emilia-Romagna per valorizzare una delle arti più antiche e contemporanee La Biennale del Mosaico di Monreale rafforza il dialogo con Ravenna, capitale internazionale di questa antica arte, avviando un ponte culturale e formativo tra le due città simbolo del mosaico in Italia. Il confronto è avvenuto nell’ambito dell’incontro "Il mosaico oltre il Liceo", ospitato nella Sala San Benedetto, dedicato alla formazione, all’innovazione e alle prospettive professionali legate all’arte musiva. Protagonista dell’incontro la direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna Paola Babini, intervenuta insieme alla dirigente del Liceo Artistico “Mario D’Aleo” Loredana Lauricella e all’assessore alla Cultura del Comune di Monreale Fabrizio Lo Verso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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