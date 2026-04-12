Biennale ultimatum dall' Ue per il Padiglione della Russia | stop ai fondi ??Riduzione di due milioni di euro per tre anni

La Commissione europea ha comunicato che il Padiglione russo alla Biennale riceverà una riduzione di due milioni di euro nei prossimi tre anni, e ha dato un ultimatum per fermare i finanziamenti. La decisione segue una richiesta di sospensione delle risorse pubbliche destinata all'esposizione, senza specificare eventuali motivazioni aggiuntive. La questione resta aperta e non sono previste ulteriori modifiche al momento.

VENEZIA - Non c’è, pace per il progetto del Padiglione russo della Biennale. L'ultimo affondo, in termini di tempo, arriva dalla Commissione europea che, come annunciato qualche tempo fa, ha deciso di avviare la procedura per tagliare i fondi all'istituto lagunare se non ci sarà una marcia indietro. La presa di posizione ha subito fatto fa infuriare gli esponenti della Lega e del Movimento 5 Stelle che attaccano Bruxelles per quella che giudicano come un'ingerenza nelle libere valutazioni di un ente culturale autonomo. L'avvertimento dell'Ue è arrivato con una lettera inviata al presidente della fondazione Pietrangelo Buttafuoco.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Biennale, ultimatum dall'Ue per il Padiglione della Russia: stop ai fondi. ??Riduzione di due milioni di euro per tre anni Leggi anche: Biennale, bufera sullo stop Ue. L?Europa insiste: «No alla Russia». E minaccia di tagliare 2 milioni di fondi Biennale Venezia, l'Ue condanna l'apertura alla Russia e minaccia lo stop ai fondiDurissima presa di posizione dell'Unione europea contro la presenza degli artisti russi alla Biennale di Venezia.