L'Unione europea ha annunciato la possibilità di sospendere i finanziamenti destinati alla Biennale se questa non rivede la decisione di includere artisti russi nella mostra. Bruxelles ha specificato che potrebbe bloccare circa 2 milioni di euro di fondi se non ci sarà un cambiamento di posizione da parte dell'organizzazione. La questione riguarda la partecipazione di artisti russi e ha attirato l'attenzione delle autorità europee.

La decisione diPietrangelo Buttafuocodi riaprire il padiglione russo, chiuso dal 2022, ha innescato una reazione immediata da parte dellaCommissione europea. Bruxelles ha infatti avviato la procedura persospendere o revocare i finanziamenti alla Biennale di Venezia. La comunicazione è arrivata con una lettera ufficiale dell’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura e il passaggio chiave è netto “la informiamo dell’intenzione di sospendere o terminare il finanziamento”. La Biennale ha ora 30 giorni per rispondere, chiarire la propria posizione o fare marcia indietro. In caso contrario, rischia di perdere una sovvenzione da2 milioni di euro per tre anni (2025-2028). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Biennale nel mirino dell’Ue: rischio stop ai fondi

Biennale Venezia, l'Ue condanna l'apertura alla Russia e minaccia lo stop ai fondiDurissima presa di posizione dell'Unione europea contro la presenza degli artisti russi alla Biennale di Venezia.

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