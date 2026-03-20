Alberto Bianco torna con l’album “Camaleonte”, un lavoro realizzato senza scuse o compromessi. Durante le conversazioni, Bianco si distingue per le sue scelte linguistiche e per il modo in cui evita di entrare in dettagli superflui, lasciando emergere solo le parti più essenziali del suo percorso artistico. L’album si presenta come un progetto diretto, senza filtri o mediazioni, e riflette chiaramente questa volontà.

Quel che colpisce quando parli con Alberto Bianco non è tanto quello che dice, ma quello che sceglie di lasciare fuori. Le parole per lui non sono riempitivo, sono la sostanza. E questa cosa si sente ancora di più in Camaleonte, un disco che può sembrare scritto di fretta ma che, in realtà, è solo scritto senza alibi. E poi te lo dice quasi di passaggio: l’ha inciso su un quattro piste a cassette, un Tascam, come se fosse la cosa più normale del mondo nel 2026. Composto da undici brani che spogliano la scrittura del cantautore torinese da ogni sovrastruttura e riportano tutto all’essenza – cantautorato, intimità analogica, poesia che convive... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alberto Bianco torna con Camaleonte: un album scritto senza alibi

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