avanguardia e ricerca in sala vanni musicus concentus stagione al via

Questa sera a Firenze si apre la stagione di Musicus Concentus nella storica Sala Vanni. Gli organizzatori parlano di un evento che porta innovazione e nuove sonorità, dal rock al jazz alla musica italiana. La serata si preannuncia ricca di sorprese, con artisti pronti a portare freschezza e ricerca sul palco.

"È un onore sostenere questa istituzione ormai storica che porta a Firenze una ventata di innovazione e di novità spaziando dal rock al jazz alla musica italiana". Difficile non essere d’accordo con Paola Petrucci di Fondazione CR Firenze, main supporter del Musicus Concentus, che quest’anno festeggia 44 anni di attività. E rilancia con una trentaquattresima edizione di Tradizione in Movimento che vanta una ventina di appuntamenti da non perdere tra prime assolute, debutti in città dedicati al jazz classico, a sperimentazioni e performance site-specific alla Sala Vanni di piazza del Carmine, al Museo dell’Opera del Duomo, ma anche al Teatro Metastasio di Prato e a The Cage di Livorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Firenze apre le porte a venti appuntamenti dedicati alla musica d’avanguardia, alla scrittura e alla ricerca sonora.

Firenze si prepara a vivere un’altra stagione ricca di eventi musicali.

