Can Yaman | In amore conta come stai tra le quattro mura Se riesci a ridere ogni giorno per tre mesi chiuso in casa con qualcuno Figli? Ci penso spesso

Can Yaman ha deciso di dedicarsi alla vita privata dopo aver riflettuto sull'importanza della serenità domestica. La sua frase rivela quanto tenga a mantenere un equilibrio tra emozioni e relazioni, anche in momenti di isolamento. La sua passione per il personaggio di Sandokan si combina con pensieri sulla famiglia e sui figli. La sua prossima interpretazione mostra un lato più sensibile e autentico, pronto a svelare nuove sfumature di sé.

© Vanityfair.it - Can Yaman: «In amore conta come stai tra le quattro mura. Se riesci a ridere ogni giorno per tre mesi chiuso in casa con qualcuno. Figli? Ci penso spesso»

Dopo cinque anni di preparazione, è pronto a diventare Sandokan, in una versione nuova, fragile e gentile quanto lui. Can Yaman racconta l'infanzia a Istanbul, la fama, la solitudine scelta, il rapporto con la bellezza e il suo desiderio - recente - di paternità.