Can Yaman | In amore conta come stai tra le quattro mura Se riesci a ridere ogni giorno per tre mesi chiuso in casa con qualcuno Figli? Ci penso spesso

Da vanityfair.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Can Yaman ha deciso di dedicarsi alla vita privata dopo aver riflettuto sull'importanza della serenità domestica. La sua frase rivela quanto tenga a mantenere un equilibrio tra emozioni e relazioni, anche in momenti di isolamento. La sua passione per il personaggio di Sandokan si combina con pensieri sulla famiglia e sui figli. La sua prossima interpretazione mostra un lato più sensibile e autentico, pronto a svelare nuove sfumature di sé.

can yaman in amore conta come stai tra le quattro mura se riesci a ridere ogni giorno per tre mesi chiuso in casa con qualcuno figli ci penso spesso
© Vanityfair.it - Can Yaman: «In amore conta come stai tra le quattro mura. Se riesci a ridere ogni giorno per tre mesi chiuso in casa con qualcuno. Figli? Ci penso spesso»

Dopo cinque anni di preparazione, è pronto a diventare Sandokan, in una versione nuova, fragile e gentile quanto lui. Can Yaman racconta l’infanzia a Istanbul, la fama, la solitudine scelta, il rapporto con la bellezza e il suo desiderio - recente - di paternità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

