La Nostra Mostra al Kesté | l’arte collettiva si fa asta per rigenerare il Largo

Il Kesté, storico presidio culturale di Napoli, e l’Associazione Artèteka presentano "La Nostra Mostra", un evento espositivo unico che trasforma la creatività in azione civile. Il prossimo 20 febbraio alle ore 20 presso i locali di Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, si inaugurerà una mostra d’arte collettiva finalizzata alla raccolta fondi per la grande Festa della Primavera del 21 marzo, giornata in cui l'intera area verde antistante al locale sarà riqualificata, piantumata e ristrutturata. L’iniziativa è lanciata da Fabrizio Caliendo, fondatore del Kesté e presidente di Artèteka (attiva dal 2004), che sintetizza lo spirito del progetto con un messaggio potente: “Da una tela nasce un fiore”.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Mostra d’arte collettiva a Palazzo Pio. Oggi l’inaugurazione, fino al 6 gennaio

Leggi anche: La creatività incontra "il Tempo": successo per la mostra collettiva alla Piazza dell'Arte di Torino

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.