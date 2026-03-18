Durante la Biennale d’Arte presso la Fondazione The Human Safety Net, l’artista Marinella Senatore presenta il suo progetto che coinvolge la comunità. La sua opera si basa su iniziative collettive e attività partecipative, con l’obiettivo di creare un senso di unità tra i partecipanti. La Senatore sottolinea come l’arte possa contribuire a rafforzare i legami sociali e promuovere l’inclusione.

L’artista Marinella Senatore, durante la Biennale d’Arte, alla Fondazione The Human Safety Net dà vita a un progetto partecipativo che intreccia arte e impatto sociale, trasformando storie individuali in un racconto collettivo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Marinella Senatore trasforma l’arte in comunità: «Ci si eleva solo elevando gli altri»

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