Berti | Faccio 59 anni e mi sposo doblete degno dell' Inter! Aldo Serena non viene ci sono rimasto male

L'ex calciatore ha annunciato di aver celebrato il suo matrimonio a Marzamemi, nel Siracusano, insieme alla compagna e madre dei suoi figli. Aveva anche festeggiato il suo 59° compleanno nello stesso fine settimana. Ha specificato che tra gli invitati non ci sono stati personaggi noti, ma solo una trentina di amici. Durante l'evento ha anche commentato il fatto che l'ex compagno di squadra non fosse presente.

Nicola Berti è carico a pallettoni, oggi compie 59 anni e sabato a Marzamemi, in Sicilia, sposa la sua Hayet, francese di origine algerina, madre dei suoi due figli. Berti, partiamo dagli auguri. "Grazie, sono 59 ma non li sento. Oggi mi hanno chiamato più persone del solito. Sarà per il matrimonio?". Il play boy Berti che si sposa. Sembra un ossimoro. "Sto con Hayet (il suo nome significa 'vita') da tanti anni, è la madre dei miei figli Leonardo di 20 anni e Lorenzo di 17. Sono felicissimo". Come ha conosciuto Hayet? "A Saint Barth, era la direttrice del ristorante più bello dell’isola. È francese, di origine algerina. Sapeva che ero un ex calciatore, ma in quel periodo pesavo più di un quintale e fumavo il sigaro.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Berti: "Faccio 59 anni e mi sposo, doblete degno dell'Inter! Aldo Serena non viene, ci sono rimasto male" Leggi anche: Pino Insegno: “Ho pagato 70 mila euro per un’auto mai arrivata, mi ha truffato una persona che conoscevo. Non navigo nell’oro come qualcuno può pensare, ci sono rimasto male, sporco, deluso” Razzoli, una delusione olimpica: “Non farò parte dei tedofori, ci sono rimasto molto male”Reggio Emilia, 6 febbraio 2026 – Giuliano Razzoli tagliato fuori dalla lista dei tedofori per la cerimonia di apertura della 25esima edizione delle...