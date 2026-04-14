Berlinguer tra storia e segreti | il racconto degli uomini della scorta

Al Teatro Puccini di Firenze si tiene uno spettacolo teatrale scritto da Luca Telese, intitolato La scorta di Enrico. La rappresentazione si concentra sulla figura di un noto politico italiano, attraverso le testimonianze raccolte dagli uomini che facevano parte della sua scorta e attraverso documenti dell’epoca. Lo spettacolo ripercorre alcuni aspetti della sua vita, mescolando ricordi e fatti storici, senza interventi di interpretazioni personali.

Il Teatro Puccini di Firenze ospita la narrazione teatrale di Luca Telese intitolata La scorta di Enrico, un racconto che ripercorre la figura di Berlinguer attraverso le testimonianze dirette dei suoi uomini della scorta e i documenti dell’epoca. Lo spettacolo, della durata di 75 minuti, ricostruisce il legame tra una classe dirigente radicata nelle lotte della Resistenza e le grandi trasformazioni del Paese, offrendo uno sguardo sulla dimensione umana di un leader che ha segnato la storia d’Italia. Le luci si accendono sul palco per raccontare un percorso che affonda le radici nella lotta al fascismo, nella fame e nelle privazioni vissute dai protagonisti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Berlinguer tra storia e segreti: il racconto degli uomini della scorta «Khamenei, uno degli uomini più malvagi della storia, è morto»L'ha scritto Donald Trump sul suo social Truth, confermando l'uccisione del capo politico, religioso e militare dell’Iran Sabato sera il presidente... Ex commissario Maselli presenta il suo giallo: “Il mistero della torre” a Pisa, un’indagine tra storia e segreti.Altopascio (Lucca) – Venerdì 20 febbraio, alle 19:30, Villa Le Sughere ospiterà la presentazione del romanzo d'esordio di Domenico Maselli, ex...