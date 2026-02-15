Ex commissario Maselli presenta il suo giallo | Il mistero della torre a Pisa un’indagine tra storia e segreti

Domenico Maselli, ex commissario di polizia, ha deciso di scrivere un romanzo ambientato a Pisa dopo aver scoperto dettagli sconosciuti sulla Torre Pendente. La presentazione del suo primo giallo, “Il mistero della torre”, si terrà venerdì 20 febbraio alle 19:30 a Villa Le Sughere, vicino a Altopascio. Durante l’evento, il pubblico potrà scoprire come le sue esperienze professionali abbiano ispirato la trama che mescola storia e segreti nascosti.

Un Ex Commissario Racconta Pisa: Venerdì Presentato il Giallo "Il Mistero della Torre". Altopascio (Lucca) – Venerdì 20 febbraio, alle 19:30, Villa Le Sughere ospiterà la presentazione del romanzo d'esordio di Domenico Maselli, ex sostituto commissario della Polizia di Stato: "Il mistero della torre". L'evento promette un'immersione nel mondo del giallo, con un'indagine complessa ambientata alle pendici dell'iconica Torre di Pisa. Dalla Tutina Blu al Romanzo: Un Percorso di Studi e Servizio. Domenico Maselli, classe 1957, ha intrapreso la carriera nelle forze dell'ordine nel 1979 come agente ausiliario, per poi arrivare a ricoprire il ruolo di sostituto commissario fino al pensionamento nel 2022.