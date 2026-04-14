Bergamo Job Festival | Ragazzi entusiasti e determinati

Il Bergamo Job Festival è iniziato il 13 aprile presso l'Istituto Quarenghi, trasformando la palestra in un luogo dedicato ai colloqui di lavoro. La manifestazione si svolge in otto diverse sedi e durerà fino ai primi di maggio. I partecipanti sono giovani che si mostrano entusiasti e determinati a trovare opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.

La campanella suona e la palestra dell’ Istituto Quarenghi si trasforma in una sede di colloqui per il Bergamo Job Festival iniziato nella giornata del 13 aprile e che proseguirà fino ai primi di maggio in otto sedi differenti. L’iniziativa – promossa da Confindustria Bergamo e Ufficio scolastico territoriale, in collaborazione con Unimpiego Confindustria – ha l’obiettivo di creare occasioni d’incontro tra i diplomandi degli istituti tecnici e professionali a indirizzo tecnologico e le imprese del territorio associate a Confindustria Bergamo. Si tratta di un’occasione importante sia per conoscere i professionisti di domani sia per presentare la propria realtà aziendale e le opportunità d’inserimento.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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