Mattarella a Praga i ragazzi entusiasti lo salutano con l’Inno di Mameli
Il presidente della Repubblica ha concluso la sua visita ufficiale nella Repubblica Ceca, dove è stato accolto da gruppi di giovani entusiasti. Durante la giornata, è stato salutato con l’Inno di Mameli da alcuni studenti, mentre il presidente era accompagnato dalla figlia e da un rappresentante del Governo. La visita si è svolta nella seconda giornata, con incontri e momenti di incontro con la popolazione locale.
(Adnkronos) – Seconda e ultima giornata della visita ufficiale nella Repubblica Ceca del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, con il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, in rappresentanza del Governo. La giornata di Mattarella è iniziata con una passeggiata sul Ponte Carlo, sotto qualche fiocco di neve, dove ha incontrato due gruppi di studenti provenienti da Caltanissetta, che sorpresi ed entusiasti lo hanno salutato cantandogli l'Inno d'Italia. —[email protected] (Web Info) Sigilli a una parte dello stabilimento Capanno di Ostia. I gestori: ”Siamo regolarmente aperti” Sigilli a una parte dello stabilimento Capanno di Ostia. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Mattarella passeggia a Praga sotto la neve, gli studenti lo incontrano e intonano l’Inno di Mameli – VideoBreve passeggiata per il presidente Sergio Mattarella stamattina a Praga dove si trova in visita ufficiale.
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