Mattarella a Praga i ragazzi entusiasti lo salutano con l’Inno di Mameli

Il presidente della Repubblica ha concluso la sua visita ufficiale nella Repubblica Ceca, dove è stato accolto da gruppi di giovani entusiasti. Durante la giornata, è stato salutato con l’Inno di Mameli da alcuni studenti, mentre il presidente era accompagnato dalla figlia e da un rappresentante del Governo. La visita si è svolta nella seconda giornata, con incontri e momenti di incontro con la popolazione locale.