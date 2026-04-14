La morte corre sul fiume nella nuova puntata di Bergamo Nera gli sconvolgenti ‘delitti delle rogge’

Si chiama “Bergamo Nera – Il lato oscuro della provincia” il nuovo podcast a cura di Francesco Aliberti che sceglie di esplorare le pagine più oscure della cronaca bergamasca. True crime, sì, ma anche e soprattutto un progetto di ricostruzione storica e narrativa che vuole riportare alla luce casi dimenticati, misteri irrisolti e vicende che hanno segnato il territorio. Il secondo ciclo di puntate si intitola “La morte corre sul fiume”: due uomini deceduti in luoghi lontani tra loro, ma in circostanze identiche. Nella puntata di oggi ricostruiamo quelli che i giornali definirono “i delitti delle rogge”. I link per ascoltare Bergamo Nera: SPOTIFY: https:open.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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