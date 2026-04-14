Bergamo cena solidale | fondi per curare i piccoli della TIN

Venerdì 10 aprile, presso il ristorante Il Pianone ai piedi di Città Alta, si è svolta una cena solidale a Bergamo. Circa 190 persone hanno partecipato all’evento, finalizzato a raccogliere fondi destinati alla cura dei neonati nella TIN. La serata ha visto la presenza di vari cittadini e sostenitori, uniti dall’obiettivo di contribuire alla neonatologia locale.

Circa 190 persone si sono riunite venerdì 10 aprile presso il ristorante Il Pianone, situato ai piedi di Città Alta, per sostenere una causa fondamentale per la neonatologia bergamasca. La seconda edizione della cena di beneficenza organizzata da Mattia Casse e dal progetto Seicento Battiti per la Tin ha superato le aspettative iniziali, garantendo i fondi necessari per la formazione specialistica presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII. L’iniziativa mira a finanziare corsi specifici per gli operatori della Terapia Intensiva Neonatale (TIN), con l’obiettivo di perfezionare l’assistenza ai piccoli pazienti nel delicato percorso riabilitativo legato alle difficoltà di deglutizione post-terapia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bergamo, cena solidale: fondi per curare i piccoli della TIN Polaveno, trippa solidale per una nuova porta della canonica: raccolta fondi parrocchiale il 22 febbraio.Domenica 22 febbraio 2026, la comunità di Polaveno si unirà in un’iniziativa di solidarietà e gusto: Caritas e la Parrocchia di San Giovanni Battista... Firenze, cena solidale per il Capodanno iranianoFirenze, 20 marzo 2026 - L'Associazione Italia-Iran per la democrazia e la libertà della nazione iraniana ha organizzato una cena per il Nowrooz, il...