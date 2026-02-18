Polaveno trippa solidale per una nuova porta della canonica | raccolta fondi parrocchiale il 22 febbraio

Il 22 febbraio a Polaveno, in provincia di Brescia, si svolge una raccolta fondi per restaurare la porta della canonica, danneggiata da un incidente. L’evento, intitolato “Trippa Solidale”, coinvolge la comunità locale in una giornata dedicata alla cucina e alla solidarietà. I volontari preparano piatti di trippa e altre specialità, invitando tutti a partecipare per contribuire al progetto. La manifestazione si svolge nel centro del paese, attirando residenti e visitatori pronti a sostenere una causa concreta.

Polaveno, la Trippa Solidale per Salvare la Porta della Canonica. Polaveno, in provincia di Brescia, si prepara a una domenica all'insegna del gusto e della solidarietà. Il 22 febbraio, la Caritas e la Parrocchia di San Giovanni Battista organizzano una raccolta fondi attraverso la vendita di trippa da asporto, con l'obiettivo di sostituire la porta della canonica, un intervento necessario per garantire la sicurezza e la funzionalità della struttura. Un Gesto per la Comunità: La Trippa come Risorsa. L'idea di utilizzare un piatto tradizionale come la trippa per sostenere la comunità è nata all'interno della Parrocchia di San Giovanni Battista e ha rapidamente trovato il sostegno della Caritas locale.