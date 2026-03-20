Firenze cena solidale per il Capodanno iraniano

A Firenze, il 20 marzo 2026, si è svolta una cena solidale organizzata dall'Associazione Italia-Iran per la democrazia e la libertà della nazione iraniana in occasione del Nowrooz, il Capodanno iraniano. L'evento ha avuto come obiettivo la raccolta fondi a sostegno delle iniziative dell'associazione. La serata ha visto la partecipazione di numerosi presenti, interessati a sostenere la causa.

Firenze, 20 marzo 2026 - L'Associazione Italia-Iran per la democrazia e la libertà della nazione iraniana ha organizzato una cena per il Nowrooz, il Capodanno iraniano, per una raccolta fondi solidale. L'appuntamento è sabato 21 marzo alle ore 20,30 al B-Roof presso il Grand Hotel Baglioni (piazza dell'Unità italiana, 6).L'Associazione Italia-Iran è un'associazione politico culturale indipendente che promuove i diritti civili e difende i valori di libertà, unità nazionale e secolarismo per un Iran libero e democratico. L'obiettivo principale è la realizzazione di un referendum libero e democratico per consentire al popolo iraniano di determinare il futuro del proprio Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, cena solidale per il Capodanno iraniano Articoli correlati Leggi anche: “Il cuore a tavola”: cena solidale all’Accademia del gusto al Forum Villa Fastiggi ricorda Cristian: cena solidale per il centro di riabilitazione e la comunità colpita.Villa Fastiggi, frazione di Pesaro, ha onorato la memoria di Cristian Terenzi, scomparso tragicamente vent’anni fa in un incidente stradale, con una... Contenuti e approfondimenti su Firenze cena solidale per il Capodanno... Temi più discussi: Al Portrait di Firenze c’è uno chef di livello passato per Luca Fantin e Thomas Keller: Caffè dell’Oro con Luca Armellino; Indovina chi ci inganna a cena, i rischi a tavola in scena a Firenze con Giannini e Berrino; Tuttoscuola a DIDACTA/2: l’Educazione costruisce Pace. L’evento-cena; Tutti gli eventi della Israeli Apartheid Week 2026. Firenze, cena solidale per il Capodanno iranianoSi tiene il 21 marzo ed è organizzata dall'Associazione Italia-Iran ... msn.com A Bagno a Ripoli cena solidale per Florence Dragon Lady Lilt e Tennis in RosaBagno a Ripoli (Firenze), 9 ottobre 2025 – Una serata all’insegna della solidarietà, della prevenzione e della cura dopo la malattia. Venerdì 10 ottobre, alle 19.30, la Sala Teatro Ruah (via delle ... lanazione.it Anna-Maria De Cesare, L’italiano sintetico dell’intelligenza artificiale generativa, Firenze, Cesati, 2026 - facebook.com facebook Sulla #FiPiLi rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci in entrambe le direzioni per traffico intenso #viabiliTOS x.com