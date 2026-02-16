Turismo a Bergamo boom di case vacanza | +101% in 5 anni calano gli alberghi
La camera di commercio di Bergamo segnala un aumento del 101% delle case vacanza negli ultimi cinque anni, un dato che riflette un forte interesse dei turisti per la città. Questo cambiamento ha portato a una crescita significativa delle strutture di affitto a breve termine, mentre il numero di hotel è diminuito del 7,3%. Nel frattempo, i ristoranti mantengono una presenza stabile nel settore.
I DATI. Camera di commercio: crescono le imprese di alloggio breve, soprattutto in città. Alberghi in flessione (-7,3%), ristorazione stabile. Più occupati nel settore, ma pesa il nodo delle retribuzioni. Negli ultimi cinque anni il turismo bergamasco ha cambiato volto. Secondo i dati della Camera di commercio, le imprese di alloggio per vacanze e soggiorni brevi sono più che raddoppiate: +101% tra il 2021 e il 2025, con 432 attività attive. Nello stesso periodo gli alberghi sono diminuiti del 7,3%, scendendo a 165 unità. La crescita delle case vacanza è particolarmente forte nell’area urbana (+119%). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Nel corso degli ultimi cinque anni, le imprese di alloggio per vacanze a Bergamo sono aumentate del 101%, un dato che rivela una trasformazione concreta nel settore turistico.
