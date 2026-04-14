A Bergamo, nello Spazio Artistico del Mutuo Soccorso in via Zambonate 33, è stata aperta una mostra dedicata a Emilio Morandi. La rassegna presenta un mosaico composto da più di 300 opere cartacee, tutte realizzate nell’ambito della Mail Art. L’esposizione si concentra sulla figura dell’artista e sulla sua produzione artistica, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare il suo lavoro attraverso questa vasta collezione.

A Bergamo, presso lo Spazio Artistico del Mutuo Soccorso in via Zambonate 33, è stata allestita una mostra che celebra la memoria di Emilio Morandi attraverso un imponente mosaico di oltre 300 opere cartacee. L’esposizione, concepita come un tributo collettivo alla figura dell’artista scomparso un anno fa, mette in luce il suo ruolo fondamentale nel circuito della mail art e si potrà visitare fino al prossimo 18 aprile. Il progetto artistico, curato da Maja Lopez Muro, ha saputo trasformare l’eredità lasciata dal defunto artista in un dialogo globale tra creativi. La struttura della mostra si presenta come una parete vibrante, dove centinaia di contributi provenienti da diverse zone del mondo sono stati accostati per formare una partitura visiva continua.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bergamo, 300 opere per celebrare Emilio Morandi: il mosaico della Mail Art

Una parete di lettere e colori: al Mutuo Soccorso omaggio a Emilio Morandi e all’arte postaleUn grande mosaico di carte, immagini e parole: così si presenta la mostra dedicata a Emilio Morandi ospitata allo Spazio Artistico del Mutuo Soccorso...

Gli studenti del ’Nervi Severini’ e le loro opere in mosaicoDal al 2 al 10 febbraio, lo Spazio Espositivo PR2 di palazzo Rasponi 2, in via D’Azeglio 2, ospiterà ’Rossone Platenco’, una mostra di opere in...

Dopo Sanremo il figlio di Gianni Morandi parte per un tour nei club italiani - facebook.com facebook