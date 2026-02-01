Gli studenti del liceo artistico Nervi Severini portano in mostra le loro opere in mosaico. Dal 2 al 10 febbraio, lo Spazio Espositivo PR2 di palazzo Rasponi 2, in via D’Azeglio 2, ospiterà la collettiva intitolata ‘Rossone Platenco’. Gli studenti hanno scelto di mettere in mostra i loro lavori, che spaziano tra colori e forme diverse, dando spazio alla loro creatività e manualità. La mostra si rivolge a tutti gli appassionati di arte e ai visitatori curiosi di scoprire i talenti emergenti

Dal al 2 al 10 febbraio, lo Spazio Espositivo PR2 di palazzo Rasponi 2, in via D’Azeglio 2, ospiterà ’ Rossone Platenco ’, una mostra di opere in mosaico realizzate dagli studenti del liceo artistico Nervi Severini. L’inaugurazione è prevista per domani, alle 16; la rassegna artistica resterà aperta fino a martedì 10 febbraio e sarà visitabile dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 17, con chiusura domenicale. L’ingresso è libero. Alla soglia della maturità liceale alcuni giovani artisti si mettono in gioco debuttando in pubblico, in autonomia. Il tempo scandito dai trilli di campanella concede uno spazio creativo che hanno colto non senza fatica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli studenti del ’Nervi Severini’ e le loro opere in mosaico

Approfondimenti su Nervi Severini

A Conselice, gli anziani esprimono la loro creatività attraverso un’ampia mostra intitolata ‘L’Arte come cura in tutte le sue forme attraverso l’espressione delle emozioni’.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Nervi Severini

Argomenti discussi: Gli studenti del ’Nervi Severini’ e le loro opere in mosaico; Lentini, gli agenti della Questura di Siracusa incontrano gli studenti del Nervi – Alaimo -; Legalità, la Polizia incontra gli studenti del Nervi-Alaimo a Lentini; I poliziotti dell'Ufficio per la Comunicazione della Questura di Siracusa hanno incontrato al Polivalente gli studenti dell'Istituto Superiore Alaimo-Nervi di Lentini.

Gli studenti del ’Nervi Severini’ e le loro opere in mosaicoApre domani a Palazzo Rasponi l’esposizione ’Rossone Platenco’. Rimarrà visitabile . fino a martedì 10 febbraio. ilrestodelcarlino.it

Lavori al Polivalente: mancano aule e laboratoriLaboratori assenti, aule divise con soluzioni temporanee che peggiorano l'acustica e ingressi provvisori e poco sicuri: è su queste criticità che gli studenti dell'ITT Nervi Galilei di Altamura hanno ... altamuralife.it

A coordinare il gruppo, di cui fa parte anche padre Ivo Laurentini, direttore del Centro Dantesco e frate guardiano del Convento di San Francesco, è il preside del Liceo Artistico Nervi-Severini, Gianluca Dradi Medici con l'Africa Cuamm Il progetti e gli obi - facebook.com facebook