Elena del Ghetto intervista esclusiva al regista Stefano Casertano e agli attori Giulia Bevilacqua e Valerio Aprea

Il regista Stefano Casertano presenta “Elena del Ghetto”, il film che uscirà il 29 gennaio nelle sale italiane. L’opera ricorda la Giornata della Memoria, e vede tra i protagonisti Giulia Bevilacqua e Valerio Aprea. Abbiamo incontrato i tre per scoprire come hanno lavorato su questa storia e cosa vogliono trasmettere al pubblico.

In occasione della Giornata della Memoria, il 29 gennaio uscirà nelle sale cinematografiche "Elena del Ghetto". Diretto da Stefano Casertano, il film racconta la vera storia di Elena Di Porto, una donna ebrea che nel 1943 sfidò il regime fascista per salvare decine di vita opponendosi all'occupazione nazista. Elena, interpretata da Micaela Ramazzotti, è una donna che fuma, fa la boxeur, è separata e per questo nel ghetto la etichettano come "la matta". Nel cast anche Giulia Bevilacqua, nei panni della cognata Costanza, e Valerio Aprea.

