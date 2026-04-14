Bentornata Mitteleuropa! Magyar riparte da Varsavia e Vienna per rilanciare l’Ungheria

La politica ungherese si riavvicina ai tradizionali alleati della Mitteleuropa, con visite ufficiali a Varsavia e Vienna. Il ministro degli Esteri ungherese ha intrapreso un viaggio volto a rafforzare i legami con i paesi confinanti e a promuovere iniziative comuni. Questa serie di incontri precede altri appuntamenti in ambito europeo, mentre le attività diplomatiche si concentrano sulla cooperazione regionale e sui progetti condivisi.

Asburgica e mitteleuropea: prima ancora che a Bruxelles, la diplomazia di Peter Magyar, prossimo a subentrare a Viktor Orban come primo ministro ungherese dopo la vittoria di Tisza alle elezioni di domenica 12 aprile, guarderà all’estero vicino di Budapest e alla ricostruzione di un asse con due Paesi strategici per lo Stato centroeuropeo, Austria e Polonia. Una dichiarazione d’intenti che mostra come il cambio di passo della politica estera dell’Ungheria, prima centrata sull’alleanza tra Orban e il “patto dei tre imperatori” ( Vladimir Putin, Donald Trump, Benjamin Netanyahu) ostili all’integrazione europea, sarà sicuramente non ostile a Bruxelles ma non trasformerà certamente Budapest in un proconsolato della Commissione di Ursula von der Leyen.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Bentornata Mitteleuropa! Magyar riparte da Varsavia e Vienna per rilanciare l’Ungheria Vienna e Budapest sempre più vicine, ecco il festival che omaggia la MitteleuropaTrieste si prepara a diventare, per una settimana, il cuore pulsante della Mitteleuropa. Leggi anche: Champions League maschile, Trento riparte da Varsavia: in palio i quarti contro Lublin