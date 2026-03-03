L’Itas Trentino affronta in trasferta la partita di andata dei playoff di Champions League maschile contro il PGE Projekt Warszawa, con l’obiettivo di qualificarsi ai quarti di finale. La sfida si svolge a Varsavia e determina l’accesso alla fase successiva del torneo, dove l’avversario sarà il squadra di Lublin. La partita rappresenta un passaggio importante per entrambe le formazioni.

È tempo di dentro o fuori in CEV Champions League. L’PGE Projekt Warszawa ospita l’Itas Trentino nell’andata dei playoff, snodo che mette in palio un posto nei quarti di finale contro il Bogdanka LUK Lublin. Una doppia sfida ad altissimo coefficiente tecnico ed emotivo, con Trento chiamata a reagire dopo il netto 0-3 in semifinale di Supercoppa contro Perugia. Il percorso europeo dei dolomitici è stato positivo ma non impeccabile. Inserita in un girone guidato dallo Ziraat Bankkart Ankara (6 vittorie su 6), Trento ha chiuso seconda con 4 successi e 11 punti, pagando le due sconfitte nello scontro diretto con i turchi. Buone le affermazioni contro ACH Volley Ljubljana e Tours VB, ma non sufficienti per evitare i playoff. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Champions League maschile, Trento riparte da Varsavia: in palio i quarti contro Lublin

