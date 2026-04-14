In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Rafa Benitez ha commentato la situazione degli infortuni nel calcio, affermando che, a suo avviso, il Napoli si trova in cima alla classifica per quanto riguarda il numero di infortuni durante questa stagione. L’allenatore ha inoltre parlato dei rimpianti che il club potrà avere al termine dell’annata, senza approfondire ulteriori dettagli.

In una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Rafa Benitez ha parlato anche dei rimpianti che il Napoli si porterà da questa stagione. Le parole di Benitez. “Sul piano degli infortuni, la classifica mi sembra che la vinca nettamente il Napoli. Ed è comprensibile che De Laurentiis abbia dei rimpianti: non sappiamo come sarebbe andata, se li avessero avuti tutti a disposizione, ma sappiamo che De Bruyne, Anguissa, Gilmour, Lukaku, Neres alla fine avranno giocato meno della metà delle partite. Però questi ragionamenti non mi appassionano, io premio sempre chi ha avuto la forza di resistere e di imporsi, altrimenti resteremmo nella teoria.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Benitez: “Sul piano degli infortuni, la classifica mi sembra che la vinca nettamente il Napoli”

Benitez: "L'Inter è la migliore, i 9 punti sul Napoli lo dimostrano. Ma Conte senza gli infortuni…"Atene, panorama (e che panorama) con vista sul calcio, standosene a godersi scenari mozzafiato che sanno di Storia.

Alcaraz primo e Sinner nettamente ultimo, l’impietosa classifica del tennis che mostra la differenzaJannik Sinner ha perso tutte le otto partite giocate con una durata superiore alle 3 ore e 50 minuti.

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