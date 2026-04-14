Un ex allenatore di squadre di calcio di alto livello ha dichiarato che le due squadre più forti sono l’Inter e il Napoli, sottolineando che la distanza di nove punti tra le due lo conferma. Ha anche commentato le difficoltà di gestione di una squadra, lodando un suo ex collaboratore per aver affrontato una situazione complicata. Attualmente allena una squadra in Grecia.

Atene, panorama (e che panorama) con vista sul calcio, standosene a godersi scenari mozzafiato che sanno di Storia. Rafa Benitez è uomo di Mondo, l’ha girato in lungo e in largo e in lungo e in largo ha vinto: e mentre si gode il miracolo con il suo Panathinaikos portato ai playoff partendo da lontanissimo, se ne va un po’ a spasso tra i Monumenti contemporanei del football italiano. "Semplice osservazione: l’Inter ha vinto nel 2021, il Napoli nel 2023, l’Inter nel 2024, il Napoli nel 2025. E nel 2026, beh, si può dire che l’Inter è quasi pronta a festeggiare. Sono le migliori, evidentemente. E quest’anno la migliore delle due è stata l’Inter".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Benitez: "L'Inter è la migliore, i 9 punti sul Napoli lo dimostrano. Ma Conte senza gli infortuni…"

Napoli, Politano sfida la sorte: «Senza infortuni avremmo più punti, ma la Champions è nostra»L'esterno azzurro su De Bruyne e Alisson Santos: «Siamo forti, ora testa al Verona per sbloccare la corsa europea».

Leggi anche: Insigne: «A Napoli ho dato tutto. Conte? Senza infortuni avrebbe rivinto lo scudetto»

Thanks to Emi Cañete Benitez - facebook.com facebook

Conference League, #Benitez avvisa la Fiorentina: "Vogliamo arrivare il più lontano possibile" x.com