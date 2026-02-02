Alcaraz primo e Sinner nettamente ultimo l'impietosa classifica del tennis che mostra la differenza

Alcaraz si conferma il numero uno del tennis, mentre Sinner si trova in fondo alla classifica. Il giovane italiano ha perso tutte e otto le partite giocate, tutte durate più di 3 ore e 50 minuti. La differenza tra i due è evidente, e il confronto mette in luce le grandi distanze ancora da colmare.

Jannik Sinner ha perso tutte le otto partite giocate con una durata superiore alle 3 ore e 50 minuti. Numeri disastrosi quelli dell'italiano, a differenza di quelli di Alcaraz, quasi implacabile nelle maratone.🔗 Leggi su Fanpage.it

La stagione del tennis inizia con un duello tra Sinner e Alcaraz, due dei talenti più promettenti del circuito.

Alcaraz Consoles Sinner After He Retires in Final

Tennis, Alcaraz sempre numero uno. Ma Sinner prepara la rincorsaVincendo il primo Australian Open della sua carriera, Carlos Alcaraz è diventato il più giovane a completare il Career Grand Slam in ... iltempo.it

Big Titles a confronto: perché Carlos Alcaraz è un passo avanti a Jannik SinnerIl passaggio di testimone è ormai evidente: dal dominio dei Big Three a una rivalità destinata a segnare il presente e il futuro del tennis mondiale. oasport.it

Carlos Alcaraz ha vinto il suo primo Australian Open e completato il Career Grand Slam a soli 22 anni, il più giovane di sempre a riuscirci. Tutto questo battendo Novak Djokovic nel suo giardino di casa con una prova di grande maturità. x.com

"Alcaraz nel primo set era apparso un po' spento, senza energie. Sembrava ancora un po' preso dagli strascichi della difficile sfida contro Zverev. Al contempo Djokovic aveva ripreso da dove aveva chiuso con Sinner. Tra un servizio che non si vedeva a quest - facebook.com facebook