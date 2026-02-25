Napoli Politano sfida la sorte | Senza infortuni avremmo più punti ma la Champions è nostra

Il Napoli mastica amaro dopo il ko contro l’ Atalanta, ma Matteo Politano suona la carica per la volata finale. Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, l’esterno azzurro ha analizzato con lucidità il momento della squadra, puntando il dito su un episodio arbitrale decisivo che ha condizionato la ripresa: «C’è amarezza, avevamo trovato il raddoppio ma il gol è stato annullato per un errore. Accettiamo il verdetto, ma siamo consapevoli della nostra forza». Nonostante lo stop, l’obiettivo Champions League resta il punto fermo del club partenopeo, con la convinzione di avere una rosa all’altezza della concorrenza nonostante un’annata falcidiata dalle defezioni fisiche. L’analisi di Politano si è spostata poi sull’evoluzione tattica personale e sull’impatto dei nuovi innesti, con un plauso particolare ad Alisson Santos: «Un giovane di qualità superiore, si è ambientato istantaneamente e il gruppo sta facendo di tutto per valorizzarlo». 🔗 Leggi su Serieagoal.it

