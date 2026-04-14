Benevento Calcio in Serie B Mastella incontra Vigorito

Stamattina al Comune di Benevento, il sindaco Clemente Mastella ha incontrato il presidente del Benevento Calcio, Oreste Vigorito. La discussione tra i due si è concentrata sulla situazione attuale della squadra, che milita in Serie B. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al termine dell’incontro. La visita si inserisce nel dialogo tra le autorità cittadine e la società calcistica.

Il sindaco Clemente Mastella ha incontrato stamane al Comune il presidente del Benevento Calcio Oreste Vigorito. A nome della Città e dell’Amministrazione, il sindaco Mastella ha rinnovato al presidente del club giallorosso i complimenti per la formidabile stagione sportiva, culminata con la promozione in Serie B. Funerali Fabio Ascione, l’anatema del cardinale Battaglia: “Napoli come Saturno, mangia. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento Calcio in Serie B, Mastella incontra Vigorito Leggi anche: Benevento in B, il sindaco Mastella: “Risultato strepitoso, gemma ulteriore nella storia della Città. Grazie a Vigorito” Castelvenere ospite del Benevento Calcio al “Vigorito” per l’ultima gara casalinga“È il riconoscimento – aggiunge il vice sindaco Raffaele Simone con delega allo Sport – all’attaccamento ai colori giallorossi dei nostri...