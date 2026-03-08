Castelvenere ospite del Benevento Calcio al Vigorito per l’ultima gara casalinga

Castelvenere sarà presente allo stadio Vigorito per l'ultima partita casalinga del Benevento Calcio. Il Comune di Castelvenere è stato invitato dal club giallorosso a partecipare a questa occasione, inserendosi nel progetto promozionale del team. L'evento vedrà la presenza delle autorità comunali e rappresentanti del paese, pronti a sostenere la squadra durante l'incontro.

"È il riconoscimento – aggiunge il vice sindaco Raffaele Simone con delega allo Sport – all'attaccamento ai colori giallorossi dei nostri concittadini e, più in generale, allo sport del calcio che continua ad appassionare soprattutto i nostri giovani. Tant'è che Castelvenere ospita due scuole calcio e sostiene la società calcistica locale che milita nel campionato di seconda categoria".