Benessere e salute a Riccione Terme quattro giorni di open day | visite gratuite e sconti

A Riccione Terme si svolgono quattro giorni di open day dedicati al benessere e alla salute. Durante l’evento sono offerte visite gratuite e sconti su servizi come cure termali, percorsi sensoriali, prodotti di cosmesi naturale e momenti di relax psicofisico. L’iniziativa si rivolge a chi desidera scoprire le possibilità di cura e benessere offerte dall’eccellenza italiana nel settore termale.

Un evento dedicato all’eccellenza italiana, un viaggio open day tra cure termali, percorsi di benessere termale sensoriale, cosmesi naturale e relax psicofisico. Dal 15 aprile fino a sabato 18 aprile, Riccione Terme apre le porte del centro per celebrare l’identità italiana attraverso uno dei.🔗 Leggi su Riminitoday.it Prevenzione e salute, l’Open Day con visite gratuite a MondragoneUna giornata dedicata alla diagnosi precoce e alla promozione dei programmi oncologici territoriali: visite gratuite l’11 marzo presso la sede... Open day psoriasi, all’ospedale Landolfi di Solofra visite e consulenze gratuiteLa psoriasi è una patologia infiammatoria cronica che interessa la pelle, ma può avere un coinvolgimento sistemico, con possibili ripercussioni...