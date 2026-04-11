Miti alimentari da sfatare | la sfida per il benessere a Cavriana

Giovedì scorso, nella Sala Civica di Cavriana, si è tenuto un incontro tra ATS Valpadana e il Comune per discutere di salute pubblica e alimentazione. L’iniziativa ha visto la partecipazione di cittadini interessati a sfatare alcuni miti diffusi riguardo alla nutrizione, con l’obiettivo di fornire informazioni chiare e basate su dati certi. L’evento ha rappresentato un momento di confronto diretto tra esperti e pubblico sulla corretta alimentazione.

La Sala Civica di Cavriana è stata il centro di un confronto diretto sulla salute pubblica giovedì scorso, quando l’agenda promossa da ATS Valpadana e dal Comune ha affrontato il tema del benessere alimentare. L’incontro, intitolato Alimentazione e stili di vita, chi ha voglia di mangiare salutare?, ha la partecipazione dell’Assessore Elena Mutti e l’intervento della dietista Annalisa Zecca, con l’obiettivo di decostruire i falsi miti che circondano le abitudini quotidiane a tavola. Dalla teoria alla pratica: smontare i pregiudizi alimentari. L’analisi condotta dalla dietista Annalisa Zecca non si è limitata a una lezione teorica, ma ha puntato a scardinare quei concetti errati e quelle verità assolute che spesso portano i cittadini a seguire regimi alimentari inadegutti per le proprie necessità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Miti alimentari da sfatare: la sfida per il benessere a Cavriana Dieci miti da sfatare sullo sportMangiare prima di allenarsi è sbagliato? Con l’età è più difficile farsi i muscoli? Ogni settimana la rubrica di Internazionale Vero o falso? prova a... Cambio dell’ora: bufale e falsi miti da sfatareIl cambio dell’ora è uno degli appuntamenti ricorrenti dell’anno, ma anche uno dei più fraintesi.