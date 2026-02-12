Avellino nasce la Consulta Argento | il Comune al fianco degli anziani per l’invecchiamento attivo

Questa mattina ad Avellino si è tenuta l’insediamento della nuova Consulta Argento, un organismo voluto dal Comune per sostenere gli anziani e promuovere un invecchiamento attivo. Alla cerimonia, che si è svolta presso l’Urban Center, hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e associazioni di settore. La Consulta si propone di ascoltare le esigenze degli anziani e di proporre iniziative concrete per migliorare la qualità della vita delle persone più mature.

Si è insediata la Consulta Argento del Comune di Avellino. Definite le prime linee operative a sostegno della popolazione anziana Avellino, 12 febbraio 2026 – Questa mattina, presso la sede dell'Urban Center di Avellino, si è insediata la Consulta Argento, organismo istituito con Delibera Commissariale n. 23 del 26 gennaio 2026, che si pone l'obiettivo di porre al centro delle politiche cittadine il tema dell'invecchiamento attivo e della tutela della popolazione anziana. Alla prima riunione hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, dell'ASL, dell'Azienda Ospedaliera "Moscati", dell'Ufficio Scolastico Provinciale, degli Ordini professionali, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei pensionati e dei consumatori, nonché del mondo del volontariato e del terzo settore.

