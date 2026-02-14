Dallas | Shapovalov e Shelton in semifinale il tennis USA cerca nuovi leader e celebra due rimonte sorprendenti

A Dallas, Denis Shapovalov e Ben Shelton si sono qualificati per le semifinali, sorprendendo tutti con le loro vittorie. Shapovalov ha recuperato da una situazione difficile, mentre Shelton ha vinto un match che sembrava perso. Questi risultati mostrano che il tennis americano sta cercando di ritrovare nuovi protagonisti. La città assiste a un momento di rinascita per il movimento statunitense, che spera di rilanciare il proprio livello.

Shapovalov e Shelton Sorprendono a Dallas: Semifinali Inaspettate e Segnali di Rinascita per il Tennis USA. Dallas, Texas – Denis Shapovalov e Ben Shelton hanno conquistato un posto nelle semifinali del Nexo Dallas Open, superando Miomir Kecmanovic e Alejandro Davidovich Fokina in due partite combattute e caratterizzate da incredibili rimonte. L’evento, in corso sul cemento indoor del Texas, ha regalato agli spettatori due incontri al cardiopalma e rilancia le ambizioni del tennis americano, che cerca nuovi protagonisti dopo l’era dei grandi campioni. Shelton Risorge dalle Ceneri: Una Rimonta da Urlo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Taylor Fritz ha raggiunto le semifinali dell’ATP Dallas 2026 dopo aver vinto una partita intensa contro Sebastian Korda, durato due ore e mezza.

Il Nexo Dallas Open, torneo ATP 500 in corso negli Stati Uniti, ha visto tre vittorie importanti per Shelton, Kecmanovic e Shapovalov.

