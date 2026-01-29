Ben Shelton torna a perdere ai quarti degli Australian Open. Questa volta è stato sconfitto da Jannik Sinner, che ha dominato il match. Shelton ammette di non essere ancora al livello dell’italiano, ma dice di sentirsi sulla buona strada. La partita ha mostrato quanto il tennista americano debba ancora crescere per competere ai massimi livelli.

Una nuova bocciatura per Ben Shelton nei quarti di finale degli Australian Open 2026. L’incrocio con Jannik Sinner doveva essere una sorta di termometro del livello di tennis raggiunto dal tennista americano e l’affermazione piuttosto netta del n.2 del mondo per 6-3, 6-4, 6-4 ha certificato la superiorità del giocatore italiano. Ne ha parlato in conferenza stampa lo statunitense, ponendo l’accento sugli aspetti che hanno giustificato il successo di Sinner e su quale sia la sua attuale distanza dal vertice. “ Sinner ha risposto molto bene ed è stato molto solido al servizio. L’aspetto in cui c’è stata una grande differenza è stata la risposta alle seconde di servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Shelton analizza la sconfitta contro Sinner: “Non sono completo come lui, ma mi sto avvicinando”

Approfondimenti su Ben Shelton Jannik Sinner

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ben Shelton Jannik Sinner

Argomenti discussi: Shelton analizza la sconfitta contro Sinner: Non sono completo come lui, ma mi sto avvicinando; Australian Open, Shelton: Non mi faccio scoraggiare da questa prestazione, mi sento sempre più completo; Puppo: Sinner costretto a fare il chimico da Shanghai in poi. Quando Alcaraz si pone un obiettivo è diverso.

Shelton analizza la sconfitta contro Sinner: Non sono completo come lui, ma mi sto avvicinandoUna nuova bocciatura per Ben Shelton nei quarti di finale degli Australian Open 2026. L'incrocio con Jannik Sinner doveva essere una sorta di termometro ... oasport.it

Shelton: Sto migliorando, ma oggi ho pagato la seconda di servizioL’americano ha analizzato la sconfitta contro Jannik Sinner Contro Ben Shelton, vige sempre la legge di Jannik Sinner: 6-3 6-4 6-4 in favore dell’altoatesino che ha battuto per il secondo anno di fila ... tennisitaliano.it

Sinner dice tutto: da Shelton e Djokovic fino alle parole su Musetti. E sulla dieta in stile Nole... - facebook.com facebook