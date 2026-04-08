Belve ospiti 14 aprile 2026 chi ci sarà nella seconda puntata ?

Il programma televisivo torna in onda il 14 aprile 2026 con la seconda puntata, dopo aver registrato un buon riscontro alla prima. La trasmissione continuerà a proporre interviste e approfondimenti con vari ospiti, mantenendo il formato già noto agli spettatori. Non sono stati annunciati ancora i nomi delle persone che parteciperanno alla puntata, né dettagli sui contenuti specifici.

Belve ospiti 14 aprile 2026, chi ci sarà?. Torna Belve 2026 con la seconda puntata, dopo il successo al debutto. Interviste ancora più dirette e senza filtri. Ospiti molto diversi tra loro, spesso pronti a rivelazioni inedite. L’edizione precedente aveva superato 28 milioni di visualizzazioni sui social. Ma chi sono gli ospiti di Belve del 14 aprile 2026? Belve 2026 ospiti della nuova edizione. Nella prima puntata abbiamo visto Amanda Lear con un’intervista ricca di rivelazioni su Bowie, Dalí, relazioni e identità pubblica. E poi Micaela Ramazzotti in un confronto più introspettivo, tra carriera e vita personale. E infine, Zeudi Di Palma – ex Miss Italia e volto televisivo, con una storia personale forte. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

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Belve, ecco chi arriva nella prima puntata: gli ospitiBelve torna su Rai 2 con la prima puntata: ospiti sotto i riflettori tra interviste senza filtri, domande dirette e risposte non prevedibili.

Belve: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata, 7 aprile 2026Questa sera, 7 aprile 2026, va in onda su Rai 2 la prima puntata di Belve 2026, la nuova stagione del programma cult di interviste condotto da...

I fuori onda della seconda puntata - Belve 04/11/2025

Temi più discussi: Belve, non solo vip per Francesca Fagnani: nella nuova edizione anche persone comuni e torna Belve Crime. Anticipazioni, ospiti e puntate; Shiva potrebbe essere uno degli ospiti di Francesca Fagnani a Belve; Belve torna in onda (e sbarca su Disney+): ospiti e novità della prima puntata; Belve, in arrivo la nuova stagione: ecco quando e i primi ospiti.

Belve di Francesca Fagnani, gli ospiti di stasera – martedì 7 aprile 2026 – su Rai2Torna Belve 2026, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani su Rai2: ospiti di stasera, martedì 7 aprile 2026. superguidatv.it

Belve torna in prima serata: a che ora va in onda, dove vederlo e chi sono gli ospiti della nuova stagioneTorna Belve su Rai 2: dal 7 aprile Francesca Fagnani conduce la settima stagione del programma cult con interviste dirette e senza filtri. Ogni martedì alle 21.20, anche su RaiPlay e Disney+. greenme.it

Amanda Lear è tra gli ospiti speciali della prima puntata di Belve. Tra occhiali pink, bracciale a serpente e capelli platino, ha dato prova di essere una diva iconica e senza tempo facebook

Belve torna in tv, Amanda Lear e Micaela Ramazzotti tra gli ospiti della puntata x.com