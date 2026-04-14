Durante la puntata di oggi, l'attrice ha raccontato di aver avuto una gravidanza a soli 19 anni e di aver affrontato problemi legati all'uso di droghe. Ha anche menzionato un difetto molto fastidioso e particolare, senza entrare in dettagli specifici. La conversazione si è concentrata sulle esperienze personali condivise in modo diretto e senza filtri.

Ospite di Francesca Fagnani nella puntata odierna, Giulia Michelini ha parlato della gravidanza a soli 19 anni, delle droghe e di un difetto molto fastidioso e molto particolare. Belve viene ormai spesso criticato per aver perso il suo "graffio", ma la colpa non può essere (solo) di Francesca Fagnani e delle domande diventate un prevedibile rituale. Se molta della responsabilità è anche di ospiti troppo "pettinati" (eo poco interessanti) prepariamoci a vedere qualcosa di molto diverso stasera, quando arriverà il turno di Giulia Michelini. Un'anticipazioni ghiotta arriva già dalla clip lanciata in anteprima da Rai 2, in cui si vede l'attrice romana alle prese con una delle domande meno amate dai Vip: qual è il peggior difetto? La risposta di Giulia Michelini è la più onesta possibile, talmente .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Belve: il peggior difetto di Giulia Michelini è qualcosa che nessuno avrebbe mai confessato

Leggi anche: Belve, Giulia Michelini senza filtri: «Un mio difetto? Rutto. Il circoletto? Ma io sto fuori come una sedia a sdraio!» – Il video

Giulia Michelini a Belve: “Ho preso l’ayahuasca e ho avuto le visioni. Un mio difetto? Rutto”(Adnkronos) – Giulia Michelini irresistibile a Belve, un’intervista – che andrà in onda oggi martedì 14 aprile in prima serata su Rai 2 – in cui...