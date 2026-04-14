Questa sera su Rai 2 va in onda la seconda puntata di Belve, condotta dalla giornalista. Durante la puntata sono previste tre interviste a personaggi noti, con momenti che dovrebbero essere caratterizzati da un tono leggero e divertente. Le anticipazioni indicano che le interviste si concentreranno su argomenti diversi, con l’obiettivo di intrattenere il pubblico. La trasmissione si svolgerà in un clima di dialogo diretto e senza filtri.

La seconda puntata di Belve mette insieme tre interviste che promettono momenti molto divertenti: ecco le anticipazioni di martedì 14 aprile e tre clip in anteprima Dopo l'esordio scoppiettante (tanto negli ascolti quanto su social e giornali) della scorsa settimana, Belve torna stasera su Rai 2, alle 21:20, con Francesca Fagnani e altri tre famosi pronti al confronto. Gli ospiti della seconda puntata Martedì 14 aprile saranno Carlo Conti, Giulia Michelini e Fracesco Chiofalo a sedere sullo scomodo sgabello al cospetto di conduttrice e pubblico. E le clip fin qui diffuse anticipano un appuntamento che potrebbe essere a più alto tasso di risate del solito.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Belve: gli ospiti e le anticipazioni della seconda puntata, stasera su Rai 2

I fuori onda della seconda puntata - Belve 04/11/2025

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