Belve ospiti del 14 aprile 2026 | Francesca Fagnani torna in prima serata con Carlo Conti e non solo

Il 14 aprile 2026, Rai 2 trasmetterà una nuova puntata di Belve, condotta da Francesca Fagnani. La serata prevede interviste e confronti con vari ospiti, con momenti di discussione e rivelazioni che potrebbero attirare l’attenzione del pubblico. Oltre alla conduttrice, tra i partecipanti ci saranno altri protagonisti spesso coinvolti in vicende pubbliche. La trasmissione si svolge in prima serata e sarà visibile su Rai 2.

La nuova puntata di Belve, in onda martedì 14 aprile 2026 su Rai 2, promette un’altra serata di confessioni, tensioni e momenti che faranno discutere. Ma chi vedremo seduto davanti alla Fagnani? Quali mondi entreranno in collisione nello studio? E quali novità arricchiranno la puntata? Scopriamolo insieme. La puntata del 14 aprile porta in studio tre volti che rappresentano mondi lontani ma complementari, una scelta che conferma la linea editoriale di Belve, sempre attenta a mescolare linguaggi e sensibilità. Carlo Conti arriva come simbolo della televisione generalista. Il conduttore, abituato a palchi luminosi e programmi di grande pubblico, si ritroverà in un contesto completamente diverso, dove la conversazione non è mai prevedibile e dove ogni risposta può aprire scenari inattesi.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Belve, ospiti del 14 aprile 2026: Francesca Fagnani torna in prima serata con Carlo Conti e non solo Carlo Conti annuncia i duetti e le cover del Festival di Sanremo 2026, tra gli ospiti anche Francesca FagnaniCarlo Conti ha svelato il menu della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026: tutti i duetti, da. Belve, ospiti prima puntata 7 aprile 2026: dalla Fagnani arriva Amanda LearLa nuova stagione di Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, torna in prima serata dal 7 aprile 2026 con una puntata...