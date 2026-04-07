Belve anticipazioni Micaela Ramazzotti fuori dal circoletto?

Stasera, Micaela Ramazzotti sarà ospite nel programma televisivo Belve. La attrice, nota per le sue interpretazioni nel cinema italiano, parteciperà alla trasmissione senza apparire nel circoletto dedicato. Durante l'intervista, sono previsti riferimenti al regista Paolo Virzì e al settore cinematografico. La presenza dell'attrice rappresenta un momento di approfondimento sulla sua carriera e sui rapporti professionali nel mondo dello spettacolo.

Micaela Ramazzotti stasera tra le ospiti di Belve: non mancheranno i riferimenti a Paolo Virzì e al mondo del cinema di cui fa parte Questa sera riparteBelve, tra le ospiti:Amanda Lear,Zeudi Di Palma e Micaela Ramazzotti.A proposito di lei sono uscite le prime anticipazioni dell’intervista dove non sono mancati i riferimenti aPaolo Virzì, il regista con cui ha avuto una storia lunga 15 anni, da cui sono nate due figli. ABelveha parlato con sincerità del rapporto tormentato con Virzì, un matrimonio che è finito malissimo ma che indubbiamente le ha dato dei benefici a livello lavorativo. A proposito del matrimonio, aBelve Micaela Ramazzottiracconta: “Mi portavo dentro un magone, ho passato momenti bui, non mi faceva stare bene la mancanza d’amore, l’essere disprezzata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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