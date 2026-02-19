Gli stipendi troppo alti da oltre 300mila euro e le nomine che mettono in difficoltà la Regione

Gli stipendi elevati, superiori ai 300mila euro, e le nomine politiche creano tensioni nella Regione. Spesso, i direttori delle società partecipate ricevono retribuzioni sproporzionate rispetto ai risultati ottenuti. Recentemente, alcune nomine hanno sollevato proteste tra gli amministratori locali, che accusano favoritismi e mancanza di trasparenza. La questione delle retribuzioni e delle nomine si riflette direttamente sulle decisioni politiche e sulla gestione delle risorse pubbliche. La situazione rimane al centro del dibattito pubblico in vista delle prossime elezioni.

Da mesi è scaduto il consiglio d'amministrazione di una delle società partecipate del Pirellone. La maggioranza sta lavorando per riconfermare l'amministratore delegato Arnoldi, ma è in corso uno scontro tra FdI e FI. Cosa sta succedendo e quali altri manager sono ai vertici delle aziende pubbliche della Lombardia Dal 2016 l'amministratore delegato di Cal è Gianantonio Arnoldi, personalità vicina al partito fondato da Silvio Berlusconi. "È legato soprattutto all'area bergamasca di FI", ci dice una fonte informata.

Aumentano gli stipendi da gennaio 2026, incrementi da oltre 300 euro: ecco i nuovi importi in busta pagaA partire da gennaio 2026, gli stipendi subiranno un incremento superiore a 300 euro, portando benefici a milioni di lavoratori.

