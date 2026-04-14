Beautiful streaming replica puntata 14 aprile 2026 | Video Mediaset

Oggi, martedì 14 aprile 2026, viene trasmessa una nuova puntata della soap americana. In questa puntata, uno dei personaggi fa una richiesta importante a un'altra persona. La scena si svolge tra i protagonisti principali, con dialoghi che rivelano un momento significativo nella trama. La puntata è disponibile in streaming come replica su una piattaforma di video Mediaset.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 14 aprile – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Thomas chiede a Hope di sposarlo. Lei esita e dubita che stia parlando sul serio. Lui spiega che lo ha fatto per dimostrare che lei non avrebbe mai accettato la sua proposta. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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