Beautiful streaming replica puntata 14 febbraio 2026 | Video Mediaset

Oggi, sabato 14 febbraio, la soap americana Beautiful torna in onda su Mediaset, portando una scena inaspettata. La cerimonia tra Sheila e Deacon sorprende Finn, che si trova a vivere il matrimonio dal vivo. La puntata mostra anche come Finn reagisce quando capisce cosa sta succedendo nel giorno dedicato agli innamorati.

Nuovo appuntamento oggi – sabato 14 febbraio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna il matrimonio di Sheila e Deacon sorprende Finn, che si ritrova a partecipare. Brooke teme il pericolo, mentre Hope crede nel cambiamento. Steffy ignora tutto.

Su Video Mediaset è disponibile la replica della puntata di Beautiful trasmessa il 14 gennaio 2026.

