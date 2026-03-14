Beautiful streaming replica puntata 14 marzo 2026 | Video Mediaset

Oggi, sabato 14 marzo 2026, viene trasmessa una nuova puntata di Beautiful su Mediaset. In questa occasione, Bill riceve i risultati di un test di paternità condotto da Li e scopre di essere il padre di Luna. La scena si svolge all’interno di un ambiente domestico, con i personaggi coinvolti in un momento di rivelazione. La puntata è disponibile anche in replica streaming.

Nuovo appuntamento oggi – sabato 14 marzo – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Bill scopre ufficialmente di essere il padre di Luna dopo un test di paternità somministrato da Li. La notizia è sconvolgente, ma viene accolta con entusiasmo. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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