Bce e banche centrali Eurozona serve mercato unico con stesse garanzie depositi

Le banche centrali dell'area euro si sono accordate sulla necessità di rafforzare il mercato unico bancario, affinché capitale e liquidità possano circolare senza ostacoli tra i diversi paesi. L'obiettivo è garantire che tutti i depositanti ricevano le stesse protezioni, creando un sistema più integrato e stabile. La decisione arriva in un momento in cui si cerca di migliorare la competitività e la coesione finanziaria nell'Eurozona.

"Le banche centrali dell'area euro sono unite: il passo decisivo per rafforzare la competitività europea è un vero mercato bancario unico in cui capitale e liquidità possano muoversi oltre i confini e tutti i depositi siano protetti allo stesso modo". Lo dice il vicepresidente Bce Luis de Guindos nel comunicato sul rapporto dell'Eurosistema - Bce e tutte le banche centrali nazionali dell'Eurozona - sulla consultazione della Commissione Ue sulla competitività del settore bancario. "Mercati più integrati e più concorrenza transfrontaliera" aiutano economie di scala e diversificazione, dice la capa della Vigilanza Claudia Buch.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Un nuovo choc per le Banche centrali, ma Fed e Bce tengono i tassi stabiliQuesta settimana si riuniscono tutte le principali banche centrali: Federal Reserve, Bce, Bank of England, Bank of Japan e Swiss National Bank. Borsa immobiliare: +6,6%, boom in Italia. BCE spinge l’Eurozona.Il settore immobiliare italiano mostra segnali di vivace crescita, spingendo al rialzo il comparto in Borsa e alimentando ottimismo tra gli... Faro Bce sul credito privato. Europa a rischio contagio x.com Il gruppo guidato da Orcel avvia i primi passaggi autorizzativi in Germania e con la Bce. Tra i due istituti c’è forte complementarità - facebook.com facebook