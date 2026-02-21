Borsa immobiliare | +6,6% boom in Italia BCE spinge l’Eurozona

Il settore immobiliare italiano ha registrato un aumento del 6,6%, portando i valori delle azioni in Borsa alle stelle. La domanda di case e immobili commerciali cresce rapidamente, spinta anche dalle decisioni della BCE di mantenere bassi i tassi di interesse. Le transazioni in alcune città come Milano e Roma sono aumentate significativamente nelle ultime settimane. Gli esperti osservano un forte interesse da parte di investitori nazionali e internazionali. La situazione continua a evolversi rapidamente.

Il settore immobiliare italiano mostra segnali di vivace crescita, spingendo al rialzo il comparto in Borsa e alimentando ottimismo tra gli investitori. L'incremento si attesta al 6,6% per l'indice FTSE Italia All Share Real Estate, in netto contrasto con la sostanziale stabilità del FTSE MIB, che registra un modesto +0,05%. Questa dinamica positiva è sostenuta da una combinazione di fattori, tra cui le politiche della Banca Centrale Europea e i dati incoraggianti provenienti dal mercato immobiliare sia in Italia che nel resto d'Europa. La settimana appena conclusa è stata particolarmente favorevole per il settore immobiliare, con performance positive registrate in diversi mercati europei.